A 40 anni è ancora protagonista in Coppa del mondo e sogna i Giochi Olimpici del 2022: su Sky Sport uno speciale dedicato all'azzurro Roland Fischnaller Condividi:

La ricetta dell’immortalità sembra semplice ascoltando le parole di Roland Fischnaller: una vita sana, pochi vizi, tanto sacrificio e tanto amore. Ha scelto lo snowboard tanti anni fa. Ha debuttato in Coppa del mondo a Madonna di Campiglio a gennaio del 2001 e da allora non è più sceso dalla tavola. Attualmente è secondo nella classifica generale di parallelo e insegue la 20^ vittoria in Coppa del mondo..

L’amore di cui parla non è un termine che usa nel suo significato classico, o meglio, c’è anche quello perché la sua compagna e i suoi figli sono il bene più grande, ma a questo si aggiunge l’amore per la sua terra, per la sua baita in montagna dove si trasferisce ogni estate, il rapporto unico con le mucche sue e di suo papà che gli trasmettono la serenità per superare stress e problemi e l’amore per il suo sport.

Lo snowboard per lui è fatica e dedizione, ma questo gli procura gioia. Si allena d’inverno e d’estate. Conosce così bene se stesso e il suo modo unico di sciare che lo scorso anno l’azienda che gli prepara le tavole ha acconsentito a seguire una sua idea innovativa per costruire uno snowboard con uno shape unico. E’ stato un successo. Ora tutti lo vorrebbero, ma è “made for Roland” e nessuno può sfruttare il suo brevetto.