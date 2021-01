Primo trionfo sportivo per l'Italia nel 2021. Favoloso Federico Pellegrino, leader della coppa di specialità, che nel Tour de Ski si aggiudicandosi la Sprint in Val Munstair. E' il suo sedicesimo trionfo in Coppa del mondo

Federico Pellegrino vince la Sprint in Val Müstair. Comincia così nel migliore dei modi il Tour de Ski 2021 per l'Italia e per l'azzurro leader della coppa di specialità. Il 30enne valdostano, che è stato autentico dominatore in Svizzera, centra il terzo successo consecutivo in una sprint di Coppa del mondo, come avvenne già a cavallo del 2015-2016. Si tratta inoltre del suo sedicesimo trionfo e del trentaduesimo podio in Coppa.