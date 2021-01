Prima vittoria in carriera per l'austriaco Manuel Feller, che si impone nello slalom di Flachau: sul podio anche il francese Noel e il connazionale Schwarz. Giornata da dimenticare per gli italiani, con Gross 19° e le uscite di Moelgg e Vinatzer

Manuel Feller ha conquistato lo slalom di Flachau. Il 28enne austriaco, terzo al termine della prima manche, ha rimontato e chiuso in testa la seconda, con il tempo totale di 1'50''27. Beffato di 0''43 il francese Clement Noel, che era al comando dopo la prima manche, podio completato dall'altro austriaco Marco Schwarz (+0''70). Per Feller si tratta della prima vittoria in carriera dopo i due secondi posti in Alta Badia e Zagabria delle ultime settimane. Giornata da dimenticare per gli italiani, con Stefano Gross 19° (+2''69) unico azzurro al traguardo. Fuori nella seconda manche Manfred Moelgg, era uscito dopo poche porte Alex Vinatzer, al terzo 'non classificato' di fila. La classifica generale vede al comando Alexis Pinturault con 718 punti davanti ad Aleksander Kilde con 560 e Marco Odermatt con 50, in slalom Feller ondossa il pettorale rosso con 310 punti, lo seguono Schwarz con 309 e Strasser con 278. Domenica 17 gennaio tutti nuovamente in pista per un altro slalom.