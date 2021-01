Marcialonga, oltre 2000 al via per la 50^ edizione

La Val di Fiemme e la Val di Fassa sono pronte a accogliere i 2197 fondisti che hanno scelto di essere presenti alla 50^ Marcialonga che si svolgerà domenica 31 gennaio, tutta da seguire live su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno dalle 7.45. In un anno difficile in cui la pandemia ha fermato molti la Marcialonga c’è e l’entusiasmo di chi partecipa da amatore è lo stesso degli organizzatori e dei protagonisti del circuito professionisti Visma Ski Classic che domenica scorsa si sono sfidati alla Dobbiaco Cortina e ora preparano la Marcialonga. I 70 km di fatica sono pronti e imbiancati, le misure anti Covid adottate garantiranno la sicurezza totale dei partecipanti . Il programma è stato ridimensionato con meno eventi collaterali, ma ci sarà sempre un occhio ai giovani e uno sguardo al passato con la Marcialonga Story di sabato per ricordare - nell’anniversario del mezzo secolo di storia di questa manifestazione - da dove si è partiti ovvero da un’idea di 4 amici - galvanizzati dall’oro olimpico di Franco Nones del '68 e entusiasti dopo la partecipazione alla Vasaloppet nel 1970. Erano Giulio Giovannini, Roberto Moggio, Nele Zorzi e Mario Cristoforini e immaginarono allora di accogliere anche in questo angolo di Trentino così come in Svezia gli appassionati di fondo di tutto il mondo e ci riuscirono: alla prima edizione, nel '71, erano già più di 1000 i concorrenti. Lo scorso anno, 7500 da 28 Paesi diversi .

Quest’anno non contano i numeri, solo esserci come evento, come spiega il presidente Angelo Corradini: “L’atmosfera della Marcialonga 2021 si ispira a quella della Marcialonga Running: di grande riconoscenza a tutti i partecipanti. Alla Running c’era gente che arrivava piangendo e ringraziandoci: meno male che finalmente si può correre!”, la gara è un’occasione di cui si approfitta per fare sport. La gente entusiasta che ho visto alla Running era incredibile, e parlo anche degli stessi volontari”. C’è anche chi però non ha potuto arrivare e si è prenotato per l’anno prossimo: 3898 persone sono già iscritte per il 2022, questo affetto e questo attaccamento alla Marcialonga sono il regalo più bello per soffiare su 50 candeline di storia.