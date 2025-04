World Continental Tour in Botswana, oggi su Sky

Oggi appuntamento con l'atletica con il Meeting di Gaborone, da seguire live su Sky Sport Arena e NOW dalle 14.30. Grande attesa per il campione olimpico in carica dei 200 metri Letsile Tebogo, pronto a gareggiare di fronte al pubblico di casa. In pedana anche i pesisti azzurri Leo Fabbri e Zane Weir

Su Sky e in streaming su NOW continua lo spettacolo dell’atletica leggera, con il circuito World Athletics Continental Tour Gold. La seconda tappa della stagione 2025 è il “FNB Botswana Golden Grand Prix” che si svolge al National Stadium di Gaborone, Botswana. Impegnato sulla pedana del getto del peso l’azzurro Leonardo Fabbri. Grande qualità al via nello sprint con il campione di casa Letsile Tobogo, oro a Parigi sui 200, insieme ad Andre De Grasse e Akani Simbine. Il meeting sarà in diretta su Sky Sport Arena e NOW dalle 14.30 sabato 12 aprile. Al commento Nicola Roggero e Alessandro Nocera. La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.