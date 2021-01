Marcialonga, domenica 31 gennaio LIVE su Sky Sport

Tutto pronto per la 50^ edizione della Marcialonga, al via domattina. 70km per oltre 2000 partecipanti di 25 nazioni diversi: l'appuntamento è per domenica 31 gennaio in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno a partire dalle ore 7.45

Ormai ci siamo. Lo sci di fondo è pronto per la sua festa italiana più grande : la Marcialonga. La base perché l’evento sia magico come sempre c’è ed è la neve caduta abbondantemente sia a dicembre sia a gennaio. Il paesaggio tra la Val di Fiemme e la Val di Fassa sarà da favola, così bello da sembrare dipinto. I concorrenti ci sono e hanno mosso mari e monti pur di partire a questa edizione storica che festeggia i 50 anni dalla prima gara organizzata nel 1971. Una cifra che segna un’epoca, ma anche una continuità che la pandemia non poteva fermare. Così il Comitato organizzatore si è adattato, non arreso.

Gli uomini della Marcialonga hanno modificato la zona di partenza, hanno creato binari distanziati, hanno preparato rifornimenti monouso e hanno scelto di non attraversare i centri abitati trovando comunque valide alternative per cui i 70km di percorso saranno come sempre uno spettacolo per gli oltre 2000 partecipanti provenienti da 25 nazioni diverse. Professionisti del circuito Visma Ski Classic e bisonti, ovvero quegli appassionati fondisti a cui poco importa del tempo, seguono il loro ritmo dall’inizio alla fine trovando anche le pause per guardarsi intorno e ammirare il luogo magico dove stanno sciando. L’atmosfera si scalda già oggi fra storia – con la Marcialonga Story – e futuro con la Marcialonga Young. Domenica è Marcialonga pura: si parte da Moena alle 8 e si scia fino alle 18.30 quando a Cavalese si prevede arrivi l’ultimo concorrente, che come ogni anno sarà il più festeggiato.

L'appuntamento è allora per domenica 31 gennaio: live su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno a partire dalle ore 7.45.