Domenica la cerimonia di apertura dei Mondiali di sci a Cortina, lunedì le prime gare con la combinata femminile. In palio 13 titoli iridati, sulle piste i migliori atleti del circo bianco. Ecco date, calendario e orari di tutte le prove in programma. Tutti i Mondiali di sci su Eurosport, canale 210 del bouquet Sky

Al via lunedì 8 febbraio a Cortina d'Ampezzo i Mondiali di sci alpino. Il sipario si alzerà domenica 7 con la cerimonia inaugurale, mentre il 21 si concluderà con l'ultima gara e la cerimonia di chiusura. Durante i 14 giorni di evento, circa 6mila atleti provenienti da 70 nazioni si contenderanno 13 titoli iridati in discesa, super G, gigante, slalom, combinata alpina e, per la prima volta, di parallelo individuale. Sarà il primo evento internazionale in tempo di Covid, come ricordato pochi giorni fa da Giuseppe Pierro, Capo Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si corre su cinque piste: Drusciè A, Olympia delle Tofane, Labirinti, Rumerlo e Vertigine. Tutti i Mondiali di sci saranno su Eurosport, canale 210 del bouquet Sky.