Moioli-Sommariva d'argento, 2^ medaglia azzurra

La coppia azzurra ha conquistato il secondo posto nella gara a squadre dei mondiali di snowboardcross. Moioli e Sommariva sono stati sconfitti in finale dalla coppia australiana. Sul podio anche la Francia, sesti Brutto e Visintin

Dopo quella di giovedì conquistata da Moioli nella prova femminile, è arrivata un'altra medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di snowboardcross a Idre. Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno infatti conquistato il secondo posto nella gara a squadre. Primo posto per l'Australia (Belle Brockhoff e Jarryd Hughes), mentre la Francia (Leo Le Ble Jaques e Julia Pereira de Sousa) è salita sul terzo gradino del podio. Nel primo atto della Big Final, Sommariva si è piazzato secondo a 77 centesimi da Hughes. Poi Moioli ha provato la rimonta, ma l'australiana Brockhoff è riuscita a superarla nel finale, negando all'Italia la medaglia d'oro. L’altra coppia azzurra in gara, quella formata da Raffaella Brutto e Omar Visintin, invece, è giunta sesta.