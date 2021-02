Rimonta Wierer nell'inseguimento: è 4^

La rimonta dell'azzurra si ferma a 12" dalla medaglia di bronzo nell'inseguimento ai mondiali in Slovenia. Oro per la norvegese Eckhoff davanti all'austriaca Hauser e alla francese Chevalier. Indietro Lisa Vittozzi

Dorothea Wierer ha conquistato il quarto posto nell'inseguimento ai mondiali di biathlon di Pokljuka, in Slovena. L'azzurra è stata protagonista di una grande rimonta dalla 21^ posizione, dopo il ritardo di 1'21" accumulato nella prova sprint di sabato. Con il quinto tempo sugli sci e zero errori dal poligono, Wierer ha chiuso a soli 12" dal podio. Medaglia d'oro per la norvegese Tiril Eckhoff, al terzo titolo mondiale, davanti all'austriaca Hauser (+17") e alla francese Chevalier (+33"). Buoni segnali per Dorothea in vista della prova individuale, della Mass Start e dalla staffetta a due della prossima settimana. Negativa invece la gara di Lisa Vittozzi, che dopo il quinto posto di sabato, ha pagato i numerosi errori al poligono, terminando al 48° posto con 4'40" di distacco dalla Eckhoff. 38^ Michela Carrara, 51^ Irene Lardschneider.