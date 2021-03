Mondiali juniores: Franzoni argento in Gigante

"L’oro non era alla mia portata"

Si tratta della medaglia maschile numero 60 per l'Italia nella storia dei Mondiali junior e segue di due anni l'argento ottenuto in Val di Fassa da Tobias Kastlunger, dando continuità alla crescita dei giovani talenti azzurri. "Feurstein è stato bravissimo, ha sciato forte in entrambe le manche. Io ero un po' in calo in gigante, per molte ragioni, ma sono contento di aver tirato fuori una bella seconda discesa, peccato per un piccolo errore che mi ha frenato. In ogni caso, non credo che sarei riuscito a prendere l'oro", ha detto con sincerità l'azzurro.