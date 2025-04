Da qualche giorno da Tirana rimbalzano indiscrezioni sul futuro di Lara Colturi, la giovane piemontese che gareggia per i colori dell’Albania. L’atleta, figlia di Daniela Ceccarelli e Alessandro Colturi, avrebbe fatto richiesta alla Fis, la Federazione Internazionale Sci, di poter avere il nullaosta per cambiare federazione e gareggiare per i colori dell’Italia. Il regolamento dice che il passaggio da una nazione all’altra può avvenire entro il prossimo primo maggio, ma è necessario un accordo tra le nazioni coinvolte, sia per quel che riguarda le Federazioni che per i Comitati Olimpici. In pratica se l’Albania darà il suo benestare, Lara Colturi il prossimo anno potrebbe gareggiare per l’Italia senza perdere punti Fis preziosi. Senza questo accordo la dciottenne sarebbe obbligata a gareggiare ancora per l’Albania, oppure a fermarsi per un anno, ipotesi sicuramente improbabile visto che sarà l’anno delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Lara Colturi quest’anno viene da tre podi in coppa del mondo: due secondi posti in gigante e un terzo in slalom, chiudendo ottava in classifica generale di Coppa. Le cause che avrebbero spinto l’atleta piemontese a fare richiesta alla Fis di cambio di federazione, sarebbero legate a motivi contrattuali ed economici. Per il momento dagli ambienti federali italiani non è trapelato nessun commento, conferma o smentita.