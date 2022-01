Goggia: "Un sogno vincere così a Cortina"

La gioia dell'azzurra per il successo nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo: "Incredibile vincere dopo tutto quello che ho combinato oggi. Il mio cuore è pieno di emozioni"

La gioia di Sofia Goggia per il successo conquistato nella discesa libera a Cortina d'Ampezzo: "E' stato incredibile vincere dopo tutto quello che ho combinato oggi. Un sogno. Ho preso una forte raffica di vento e mi sono 'aperta'. Non vedevo dove mettevo gli sci, per la neve sollevata dalle raffiche".

"È stata una discesa incredibile. Dopo le cose che ho combinato alla curva Delta vedere la luce verde è stato un sogno, poi a Cortina: ho il cuore pieno di emozioni. Dopo Zauchensee ho avuto una settimana difficile: lunedì non camminavo, dalle sette di mattina alla sette di sera in terapia, poi la prima prova affrontata con la paura: è incredibile".