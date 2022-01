Sofia Goggia trionfa in discesa a Cortina

Sofia Goggia scaccia via i fantasmi e fa sua la gara di discesa libera a Cortina (quasi dimezzata per via del vento e con partenza spostata in basso), valevole per la Coppa del mondo. La bergamasca, nonostante un paio di imprevisti, finisce alla grande e vola al traguardo in 1:06.98. Per Goggia è il sesto trionfo stagionale e un bel riscatto dopo la sfortunata avventura di settimana scorsa in Austria, culminata con una caduta: ora si riaprono anche la chance di successo per la classifica generale e la sfera di cristallo. L'azzurra a Cortina si piazza davanti all'austriaca Siebenhofer (+0.20) e alla ceca Ledecka (+0.26). Con il successo a Cortina Goggia ha allungato ulteriormente nella Coppa del Mondo di specialità e si è portata a 197 punti di distacco dalla statunitense Mikaela Shiffrin, leader della graduatoria generale, assente a Cortina d’Ampezzo.

Le altre italiane

Federica Brignone non riesce a tenere il ritmo di Goggia e termina la prova a +1.18 che vale la 17^ posizione. Meglio di lei le altre azzurre Elena Curtoni e Nicol Delago (14^ a +1.10), mentre alle spalle della Brignone chiudono Nadia Delago (18^) e Francesca Marsaglia (28^). Domenica a Cortina è in programma un Supergigante.