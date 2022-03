Nello slalom di Are vittoria dell'austriaca Katharina Liensberger, al terzo successo in carriera in coppa del mondo, davanti alla norvegese Holtmann e alla svizzera Gisin. Quarto tempo per Petra Vlhova, che riduce il distacco in classifica generale (-56 punti) su Mikaela Shiffrin, oggi nona. Nessuna italiana qualificata nella seconda manche

Katharina Liensberger vince lo slalom di Are. L'austriaca, al terzo successo in carriera in Coppa del Mondo, si impone con il tempo di 1:46.18c, precedendo la norvegese Mina Fuerst Holtmann (1:46.34) e la svizzera Michelle Gisin (1:46.41). Quarta la slovacca Petra Vlhova (1:46.43), seguita dalla tedesca Lena Duerr (1:46.52), in testa dopo la prima manche, e dall'austriaca Katharina Truppe (1:46.89). La statunitense Mikaela Shiffrin, oggi nona, mantiene la vetta della classifica generale con 1.245 punti, 56 di vantaggio sulla Vlhova. Giornata da dimenticare invece per l'Italia: nessuna azzurra in classifica visto che nessuna si è qualificata tra le migliori trenta ammesse alla manche decisiva.