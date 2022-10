Cancellate le discese femminili a Zermatt-Cervinia

Non si svolgeranno le due discese libere femminili di Coppa del mondo di sci a Zermatt-Cervinia, sulla Gran Becca. Dopo l'annullamento delle gare maschili, che si sarebbero dovute disputare in questo weekend, la FIS ha ufficializzato che non si disputeranno anche le gare femminili, previste per il 5 e 6 novembre, per insufficiente innevamento. Il controllo neve effettuato dai tecnici della FIS ha dato esito negativo perché le condizioni della pista non garantiscono la sicurezza degli atleti. Cancellate, dunque, le prime gare transfrontaliere (tra Svizzera e Italia) nella storia della Coppa del Mondo.