Slalom gigante di Soelden, dominio di Odermatt

Il detentore della coppa del mondo e campione olimpico ricomincia dominando il primo slalom gigante della stagione. Lo svizzero chiude davanti allo sloveno Kranjec e al norvegese Kristoffersen. Gara complicata per gli italiani: De Aliprandini fuori nella prima manche, Borsotti chiude 28esimo

La nuova stagione dello sci alpino comincia nello stesso modo in cui era finita la vecchia: con il dominio di Marco Odermatt. Nello slalom gigante maschile di Soelden, in Austria, prima gara della stagione, lo svizzero chiude davanti a tutti la prima manche e poi centra la vittoria chiudendo primo con 76 centesimi sullo sloveno Zan Kranjec, ripetendo così lo stesso ordine visto sul podio dei Giochi Olimpici di Pechino. Per Odermatt, che ha chiuso con il tempo di 2.04.72, è il dodicesimo successo della carriera. Terzo classificato il norvegese Kristoffersen, che ha chiuso davanti al connazionale Braathen.