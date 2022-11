L'Italia del curling maschile è medaglia di bronzo agli Europei. La squadra azzurra capitanata da Joel Retornaz, impegnata nel torneo continentale a Ostersund, in Svezia, ha vinto per 10-7 la finale per il terzo posto contro la nazionale di casa. Si tratta della quarta medaglia maschile nella competizione continentale. Il team formato come detto da Joel Rettornaz, ma anche da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella conferma il risultato ottenuto lo scorso anno e chiude un Europeo da autentici protagonisti: ben 8 vittorie consecutive nel Round Robin.