Bassino 2^ nel gigante a Killington, vince Gut

Ventiduesimo podio in Coppa del Mondo per la sciatrice di Borgo San Dalmazzo che chiude a soli sette centesimi dal primo posto di Lara Gut-Behrami. Hector completa il podio. Brignone chiude nona, Melesi undicesima, suo miglior risultato in carriera in CdM

Inizia con un podio la stagione in Coppa del Mondo di Marta Bassino. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo si è classificata al 2° posto nello slalom gigante di Killington, prima delle cinque prove previste in Nord America. Bassino ha chiuso a soli 7 centesimi dalla vittoria, conquistata dalla ticinese Lara Gut-Behrami. Un ottimo inizio per l'azzurra che, dopo il quinto posto nella prima manche (qualche sbavatura commessa sul ripido), ha recuperato nella seconda discesa. Una gara in formato "sprint" visto che il tracciato è stato ridotto per il troppo vento in quota. Folate che hanno inciso anche sulla discesa della campionessa olimpica di specialità Sara Hector, prima a metà gara, che completa il podio. Gara sottotono, invece, per la leader di Coppa del Mondo e padrona di casa Mikaela Shiffrin, solo tredicesima. La statunitense potrà rifarsi già domani in slalom dove andrà a caccia della 50^ vittoria nella specialità.