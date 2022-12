Ancora Kilde a Beaver Creek: suo anche il superG

Bis del norvegese che si ripete sulla "Birds of Prey" dopo la vittoria in discesa libera. Odermatt e Pinturault completano il podio. Il migliore degli italiani è Mattia Casse, solo 19esimo. Male Paris e Innerhofer. La Coppa del Mondo adesso tornerà in Europa: il prossimo appuntamento è il 10 dicembre in Val d'Isere con il gigante

Aleksander Kilde mette ancora la sua firma sulla neve americana di Beaver Creek. Il norvegese, che sabato aveva vinto la discesa libera, ha centrato il bis, conquistando anche il superG davanti all'elvetico Marco Odermatt, leader della classifica di Coppa del Mondo e al quinto piazzamento nelle prime tre posizioni su altrettante gare disputate. Kilde ha vinto 2 decimi di vantaggio, conquistati nel tratto finale del tracciato. Per lui è la 16^ vittoria in carriera in CdM, la quarta sulla Birds of Prey dove aveva centrato la doppietta discesa-superG già un anno fa. Completa il podio il francese Alexis Pinturault, al 75° podio in carriera in Coppa del Mondo.