Vincent Kriechmayr è il nuovo re della Stelvio . L'austriaco ha dominato la discesa libera di Bormio , prova valida per la Coppa del mondo di sci alpino maschile. Una gara quasi perfetta, condotta dal primo all’ultimo metro per regalarsi il quattordicesimo sigillo sul massimo circuito , settimo nella specialità e secondo successo stagionale – sempre in Italia -, dopo la vittoria su di un’altra pista leggendaria come la “ Saslong ”. Kriechmayr, su una pista molto veloce e ghiacciata, ha chiuso in 1'54''68 , precedendo di 40 centesimi il canadese James Crawford . Sul podio anche il norvegese Aleksander Kilde (+0''68), ultimo a limitare il gap dal vincitore entro il secondo. Tra gli italiani, il migliore è Mattia Casse, 9° a +2''24 dalla vetta che ha preceduto Dominik Paris (+2''29), sei volte vincitore sulla Stelvio. Giovedì l'ultima prova del 2022 con il SuperG, sempre in programma sulla Stelvio.

I risultati degli altri azzurri

Grande prestazione per Florian Schieder: il carabiniere di Castelrotto ha chiuso al tredicesimo posto a 2″56, pareggiando così il miglior risultato in carriera sul massimo circuito ottenuto in Val Gardena. Ventesimo posto per Matteo Marsaglia a 3″26, con Christof Innerhofer ventiduesimo a 3″28. Terminano in zona punti anche Pietro Zazzi e Giovanni Franzoni: i due azzurri, partiti col pettorale numero 48 e 50, hanno messo in scena un’ottima gara, terminando al 25° e 26° posto. Nicolò Molteni ha terminato in 31^ posizione.