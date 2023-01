Marco Odermatt si prende di prepotenza il gigante maschile di Coppa del mondo di Adelboden, in Svizzera. Il padrone di casa ha preceduto il norvegese Kristoffersen e il connazionale Meillard. Indietro gli azzurri: il migliore è Della Vite, 11°

Marco Odermatt ha incantato nel gigante maschile di Coppa del mondo di Adelboden , in Svizzera. L’attuale leader di Coppa del Mondo è da manuale sulla pista Chuenisbargli e chiude con il tempo di 2’30”68. Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen , sceso con il numero 1, ma indietro di 73 centesimi, unico a scendere sotto il secondo di distacco. Terzo l’altro elvetico Loic Meillard, a 1''66 dal leader, con un doppio podio elvetico che ha fatto impazzire i 35mila di Adelboden. Odermatt si conferma saldamente in testa alla classifica generale di Coppa del mondo . Domenica si bissa con lo slalom , sempre ad Adelboden.

I risultati degli italiani: il migliore è Della Vite 11°

Filippo Della Vite è stato il miglior azzurro, 11° a 3”36 dalla vetta. Più staccato Luca De Aliprandini, 21° a 4''83 dalla vetta. Peccato per Hannes Zingerle, partito con il numero 54, che dopo aver disputato una solidissima prima manche soprattutto nella fase iniziale, è uscito nella seconda. Fuori dai trenta Giovanni Franzoni, 32° a 25 centesimi dalla qualificazione, così come Simon Maurberger 36° e Giovanni Borsotti 39°. Out Riccardo Tonetti e Tobias Kastlunger.