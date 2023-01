Mikaela Shiffrin è al comando al termine della prima manche del gigante femminile di Kronplatz, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. La statunitense, a caccia del successo n°83 in carriera che le permetterebbe di superare nella classifica all-time Lindsay Vonn e di diventare la donna più vincente della storia, ha chiuso la sua discesa in 58''72. Dietro di lei la svizzera Lara Gut-Behrami, staccata di appena 13 centesimi. In lotta per la vittoria anche Federica Brignone, terza a soli 27 centesimi dalla leader. Troppo prudente Marta Bassino, leader della classifica di specialità con 425 punti (+25 sulla Shiffrin), che è 10^ con 1''42 dall'americana. L’Italia vanta una vittoria nella storia con Brignone nel 2017 (che poi è stata anche terza nel 2018), mentre Bassino si è piazzata terza nel 2017, 2019 e 2021. Mercoledì si replica con un altro gigante, sempre sulla pista Erta, recupero della gara cancellata a Spindleruv Mlyn. A completare il calendario di gigante saranno successivamente l’appuntamento di Are (Sve) del 10 marzo e la finale di Soldeu del 19 marzo.