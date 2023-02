Goggia subito protagonista: 1^ in prova in discesa

Azzurre sugli scudi nella prima prova della discesa libera sulla Roc de Fer. Goggia chiude in testa nonostante un errore nel finale e qualche sbavatura, dietro di lei a 26 centesimi c'è Elena Curtoni. Buona prova anche di Brignone in vista del SuperG di mercoledì. Giovedì è in programma il secondo training, sabato la gara Condividi

Sofia Goggia è subito protagonista nella prima prova della discesa libera ai Mondiali di sci alpino a Courchevel-Meribel. La bergamasca ha chiuso in testa il primo training sulla Roc de Fer, nonostante un errore nel finale e qualche linea un po' abbondante. Il tempo di 1'30''54 è migliorabile per Goggia che ha preceduto un'altra azzurra, Elena Curtoni, lontana 26 centesimi, ma la più veloce in alcuni tratti. Terzo posto per un'altra contendente per il titolo, la slovena Ilka Stuhec, già oro in discesa nel 2017 e nel 2019, lontana 44 centesimi. Da verificare, invece, le condizioni di Isabella Wright: la statunitense era davanti di 32 centesimi dopo il secondo intermedio, ma è caduta a causa di un errore. La seconda prova è in programma giovedì, poi sabato alle 11 la gara che assegnerà le medaglie.

Goggia: "Pista da interpretare bene" Al termine della prova, Goggia non era del tutto soddisfatta, consapevole di aver commesso qualche imprecisione: "Il tempo non rispecchia le sensazioni, perché nella parte alta, piena di dossi sono stata un po’ abbondante con qualche linea sbagliata. Anche a metà pista non benissimo. È chiaro che è una pista da interpretare bene, deve esserci il giusto mix tra intensità e tattica. Fortuna ci sono altre due prove prima della discesa di sabato, intermezzate dal SuperG. Sono tranquilla, avrò tanto da studiare e visualizzare in questi giorni, soprattutto tanti passaggi dalla discesa".

Bene Brignone leggi anche Brignone si gode uno storico oro: "Finalmente!" Tra le altre italiane, ottima prova anche di Federica Brignone. Galvanizzata dall'oro in combinata, l'azzurra ha chiuso all'ottavo posto con 82 centesimi di ritardo da Goggia. Ulteriori segnali incoraggianti soprattutto in vista del SuperG, in programma domani. "Nel SuperG spero di fare tutto quello che ho fatto in combinata - ha detto Brignone - concentrarmi sulla mia performance, sulle cose che devo fare in pista lasciando tutto il resto fuori facendo solo quello che mi serve per la gara". Più lontane le altre: 17° posto per Bassino (+1.47), 20° posto per Nicol Delago (+1.78) e 31° posto per Pirovano (+2.89).

Discesa libera, la classifica della prima prova Sofia Goggia (ITA) 1'30''54 Elena Curtoni (ITA) +0.26 Ilka Stuhec (SLO) +0.44 Cornelia Huetter (AUT) +0.61 Laura Guache (FRA) +0.66 Stephanie Venier (AUT) +0.66 Romane Miradoli (FRA) +0.82 Federica Brignone (ITA) +0.82 Corinne Suter (SUI) +0.90 Lara Gut-Behrami (SUI) +1.03