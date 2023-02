Entusiasmo e un pizzico di commozione per Federica Brignone, prima italiana a vincere un oro in combinata a Meribel: "Finalmente è arrivato il titolo che mancava. Cominciare così il Mondiale è top. Da tre edizioni non arrivavo al 100%, questa volta ci sono riuscita. Ho sciato bene, ero in fiducia, anche se a un certo punto pensavo di averlo perso" MONDIALI: BRIGNONE ORO IN COMBINATA Condividi

E' una prima volta storica per l'Italia e Federica Brignone ai Mondiali di sci di Méribel. La valdostana conquista infatti l'oro in combinata, disciplina in cui nessun atleta azzurro aveva mai trionfato. Si tratta anche del primo titolo iridato in carriera per Federica, dodici anni dopo l'argento in SuperG a Garmisch. Ci sarà poco tempo a disposizione per festeggiare, visto che mercoledì è in programma il SuperG, in cui sarà sicuramente tra le favorite per il podio.

"Cominciare così il Mondiale è top" "Non è la prima volta che mi sono commossa per un risultato, l'anno scorso ai Giochi stavo già piangendo - ha spiegato Brignone subito dopo la gara al microfono della 'Rai' -. Non lo voglio mostrare i miei sentimenti, ma a volte capita. Non lo so, speravo di far vedere la slalomista che c'era in me, ci sono riuscita e sono troppo contenta. Pensavo di averla persa dopo quell'errore in slalom, ma non ho mollato. Sono rimasta incastrata, ma ho sciato bene ed ero in fiducia. Finalmente è arrivato l'oro che mancava, sono contenta di come ero concentrata e di come è andata la gara. Cominciare così il Mondiale è il top. Erano tre edizioni dei Mondiali che non mi presentavo al 100%, fisicamente e mentalmente. Ce l'ho fatta a questo giro e sono riuscita a fare quello che solitamente mi viene quando sto bene".

Brignone, oro storico: le statistiche Federica Brignone diventa la prima sciatrice italiana della storia a vincere una medaglia d'oro ai campionati Mondiali di sci alpino in Combinata (Karen Putzer fu bronzo 22 anni fa a St. Anton, in Austria). Quinta azzurra nella storia a vincere un oro mondiale dopo Wiesinger, Compagnoni, Kostner e Bassino, è anche la prima a farlo in una specialità classica (escludendo il parallelo), dal 1997. Non solo: con 1"62 di vantaggio sulla svizzera Holdener, ha vinto con il margine più ampio di sempre ai Mondiali sulla seconda, da quando è stata introdotta la combinata nel 2007.