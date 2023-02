L'Italia eliminata ai quarti di finale nel Team Event del parallelo a squadre. Lara Della Mea, Beatrice Sola, Alex Vinatzer e Filippo Della Vite escono di scena contro gli Stati Uniti, dopo aver battuto al 1° turno la Repubblica Ceca. Mercoledì è in programma la prova individuale, che vedrà il ritorno in pista di Marta Bassino.

Italia a secco di medaglie nella prova a squadre del parallelo ai Mondiali di sci. Sulla pista Roc de Fer di Meribel, la squadra azzurra è stata eliminata ai quarti di finale del Team Event dagli Stati Uniti, che si sono imposti 3-1. Niente da fare per Lara Della Mea, Beatrice Sola, Alex Vinatzer e Filippo Della Vite, che al primo turno avevano battuto grazie alla somma dei tempi la Repubblica Ceca. L'Italia si è presentata con una formazione molto giovane, frutto di una scelta consapevole dei tecnici, che hanno voluto adottare una linea verde. Nel pomeriggio le qualificazioni per il parallelo singolo, che vedranno in pista anche Marta Bassino, che difende l'oro vinto due anni fa a Cortina.