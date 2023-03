La giuria ha deciso di cancellare la discesa a causa delle condizioni climatiche avverse, peggiorate repentinamente nel giro di un'ora. Una gara con l'amaro in bocca per il norvegese Sejersted, in testa prima dello stop definitivo

Inizia con una cancellazione il weekend di gara di Coppa del Mondo ad Aspen, in Colorado. La prima discesa libera è stata interrotta dopo il pettorale 24 a causa del maltempo, con una fitta nevicata e scarsa visibilità. Una gara con l'amaro in bocca per il norvegese Adrian Smiseth Sejersted, primo fino a quel momento e mai vittorioso in carriera in Coppa del Mondo. Sceso con il pettorale 1, il 28enne è stato favorito dalle condizioni climatiche, poi peggiorate repentinamente. Basti pensare che gli unici sotto il secondo di ritardo sono stati l'austriaco Kriechmayr (+0.26) e lo statunitense Cochran-Siegle (+0.60). La giuria ha atteso fino al pettorale 24 di Christof Innerhofer (arrivato con quasi 13 secondi di ritardo da Sejersted) prima di interrompere definitivamente la gara, con gli atleti che si sono rifiutati di scendere per via delle condizioni. Il weekend di Aspen proseguirà sabato con una seconda discesa (19 ore italiane) e domenica con un SuperG (ore 18 italiane).