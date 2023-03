Capolavoro Shiffrin: vinta la 5^ Coppa del Mondo

Grazie al quinto posto nella discesa di Kvitfjell, la statunitense ha conquistato la sua quinta Coppa del Mondo in carriera, eguagliando nella storia Marc Girardelli per sfere di cristallo conquistate. Un vero e proprio dominio da parte di Her Majesty che ha chiuso i conti con 7 gare di anticipo e adesso andrà a caccia del record di vittorie di Stenmark

C'è ancora il timbro di Mikaela Shiffrin sulla Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Per la quinta volta in carriera dopo il 2017, 2018. 2019 e 2022, la statunitense ha conquistato la classifica generale Stavolta, però, l'ha fatto da cannibale, chiudendo i conti con sette gare d'anticipo grazie al quinto posto nella discesa di Kvitfjell, in Norvegia. Her Majesty ha fatto il vuoto alle sue spalle, con più di 700 punti di vantaggio su Lara Gut-Behrami (790) e Petra Vlhova (817): un gap incolmabile da qui a fine stagione. Shiffrin aggancia così Marc Girardelli per numero di Coppe del Mondo vinte, seconda soltanto ad Annemarie Moser-Proell (6) e Marcell Hirscher (8). Si tratta della ciliegina sulla torta in una stagione straordinaria, con 11 vittorie e 3 secondi posti, oltre al titolo iridato in gigante e gli argenti in slalom e combinata.