A Kvitfjell in Norvegia arriva un altro storico traguardo per Sofia Goggia: la certezza matematica della sua quarta Coppa del Mondo di discesa (la terza consecutiva) le è arrivata prima ancora di scendere in pista, dopo che la sua unica potenziale rivale, la slovena Ilka Stuhec, si era piazzata momentaneamente terza, ottenenedo così comunque troppi pochi punti per poter superare Sofia. Mikaela Shiffrin conquista la quinta Coppa del Mondo generale