Odermatt bis in gigante, Della Vite chiude 6°

Tre italiani in top 15

Ottima prestazione di squadra per l'Italia che piazza tre azzurri nelle prime quindici posizioni. Sugli scudi Filippo Della Vite, al miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo. Il 21enne bergamasco ha concluso al sesto posto, entrando in top 10 per la prima volta. Ottavo posto per Luca De Aliprandini (miglior piazzamento stagionale), quindicesimo Hannes Zingerle (miglior piazzamento in carriera).