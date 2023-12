Sofia Goggia chiude appena fuori dal podio la discesa in Val d'Isere: quarto posto per la bergamasca, che paga 44 centesimi dalla vincitrice svizzera Jasmine Flury, riuscendo comunque a salire in testa alla classifica di specialità. Seconda piazza per Joana Haehlen, terza per Cornelia Huetter. In top-10 anche Federica Brignone, ottava al traguardo. Brutta caduta per la svizzera Fleckenstein, trasportata in ospedale per un infortunio alla gamba

Sofia Goggia chiude appena fuori dal podio la discesa libera in Val d'Isere. La bergamasca (debilitata dall'influenza), che sulla pista francese aveva vinto due volte consecutivamente, si deve accontentare del quarto posto. Gara non perfetta per l'azzurra, che paga 0''44 dalla vincitrice, la campionessa del mondo svizzera Jasmine Flury (1'43''47), al suo secondo successo in carriera. Secondo posto per la connazionale Joana Haehlen (+0''22), terzo per l'austriaca Cornelia Huetter (+0''24). In top-10 anche Federica Brignone, che ha compromesso la sua gara pagando tanto nel primo settore: la valdostana ha chiuso 8^ a 94 centesimi dalla vincitrice. Più indietro le altre azzurre con le migliori Laura Pirovano 17^ in 1.44.99 , Marta Bassino in 1.45.01, Nicol Delago in 1.45.04 , Nadia Delago in 1.45.33. Domenica è in programma il SuperG.

Goggia leader di Cdm di specialità, infortunio per Fleckenstein

Per Goggia - assente l'americana Mikaela Shiffrin che ha preferito riposare dopo la vittoria di una settimana fa a St. Moritz - c'è comunque la conquista del pettorale rosso della leader di discesa con 130 punti davanti a Flury con 113. Brutto infortunio per la canadese Stefanie Fleckenstein, caduta subito dopo il traguardo e soccorsa in pista: atleta cosciente e trasportata in ospedale per accertamenti per un grave problema alla gamba sinistra.