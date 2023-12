Una straordinaria Federica Brignone disegna una delle gare più belle della sua carriera e, dopo aver conquistato il Canada, si prende anche le nevi della Val d'Isere. E pensare che dopo la prova di Sofia Goggia (finita poi terza) poteva essere una vera e propria apoteosi azzurra quella del SuperG francese, negata solo da una discesa quasi perfetta della norvegese Lie, unica capace di inserirsi tra le due azzurre sul secondo gradino del podio. Quasi perfetta, perché la perfezione quest'oggi, ma non è la prima volta, è stata tutta della nostra Federica, apparsa in una forma straordinaria, capace di disegnare traiettorie inarrivabili per tutte le sue avversarie e arrivata già al terzo successo di questo inizio di stagione, dopo i due Giganti vinti a Tremblant. In totale fanno 24 ora in carriera in coppa del mondo, +1 su Goggia, in una classifica speciale e bellissima che le due sciatrici azzurre ci costringono ad aggiornare quasi ad ogni gara. Perché anche Sofia, pur ancora debilitata dall'influenza dei giorni scorsi, ha sfoggiato una prova molto veloce sebbene comunque più scomposta, unica, sino alla norvegese, in grado di avvicinarsi all'eterna rivale Federica, arrivata al traguardo con più di 8 decimi sulla leader di quel momento, Cornelia Huetter, finita poi quarta.