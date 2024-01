Arriva un ottimo podio per Dominik Paris nella discesa libera di Wengen in Svizzera. La gara è stata dominata dall'idolo di casa Marco Odermatt che ha sbaragliato tutti i rivali confermando la sua leadership in coppa del Mondo. Al secondo posto il francese Sarrazin. Dopo il grave infortunio di Alexis Pinturault ieri in superG altra spaventosa caduta con protagonista il norvegese Kilde portato via in elicottero