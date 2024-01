Brutto infortunio per la Vlhova nella sua tappa di casa a Jasna. La 28enne slovacca è caduta nel corso della prima manche del gigante femminile. La campionessa olimpica è stata portata fuori dalla pista in toboga: i primi esami confermano la rottura del crociato e del collaterale mediale del ginocchio destro, stagione finita. "Grazie a tutti per l'enorme sostegno, credo di poter affrontare tutto, lotterò per tornare sugli sci il prima possibile", ha scritto Petra sui social

Doveva essere un giorno speciale per Petra Vlhova, che tornava a gareggiare dopo quasi tre anni davanti al pubblico di casa in una tappa di coppa del mondo. E invece proprio a Jasna è arrivato un grave infortunio, durante la prima manche del gigante femminile. La 28enne slovacca è caduta dopo poche porte: lo sci purtroppo non si sgancia e il ginocchio della campionessa olimpica di slalom subisce una brutta torsione. Il pubblico prima urla per lo spavento, poi resta in silenzio davanti alla caduta della propria beniamina. La gara viene interrotta per consentire ai soccorsi di entrare in pista. La Vlhova viene portata fuori in toboga, lei alza anche il braccio verso il pubblico, provando a rassicurare i propri tifosi: "Grazie a tutti per l'enorme sostegno, credo di poter affrontare tutto, lotterò per tornare sugli sci il prima possibile", scriverà più tardi sui social, dopo aver letto il referto dell’infortunio che parla di rottura del crociato anteriore e del collaterale mediale del ginocchio destro. La sua stagione finisce in anticipo.