Federica Brignone cade dopo appena tre curve nel gigante di Jasna: sulla lastra di ghiaccio della pista slovacca, caduta e infortunio anche per Petra Vlhova. Al comando c'è la svedese Hector davanti a Shiffrin e Robinson. Prima manche da dimenticare per Bassino, staccata di oltre 8 secondi dalla leader

Dura appena tre porte il gigante di Federica Brignone a Jasna. L'azzurra, leader di Coppa del mondo di specialità esce di scena alla terza curva sull'insidiosissima pista slovacca, in pratica una vera e propria lastra di ghiaccio. Un peccato per la 33enne valdostana, che andava a caccia del podio sfuggitole nel weekend di Altenmarkt. Prima manche che ha visto anche la rovinosa caduta dell'atleta di casa, Petra Vlhova, portata via con il toboga per un infortunio ancora da valutare. In testa l'unica che è riuscita a sciare sul ghiaccio, la svedese Sara Hector (1.10.18), che precede di un secondo netto la leader di Coppa del mondo, la statunitense Mikaela Shiffrin e di 1.05 la neozelandese Alice Robinson. Tutte le altre sono staccate di oltre 2'', con Marta Bassino che accusa un gap di addirittura 8.21. Seconda manche in programma alle 13.