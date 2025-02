Scherma, via Cerioni: Vanni nuovo ct del fioretto

Una decisione che porta con sé un clamoroso colpo di scena: Stefano Cerioni , figura storica della scherma italiana, non è stato confermato nonostante i successi ottenuti nel fioretto nell’ultimo quadriennio, culminati con la doppietta azzurra nel recente Grand Prix di Torino .

Diversa, invece, la situazione del fioretto e della sciabola. La Federazione ha scelto di non confermare Stefano Cerioni , che negli ultimi anni aveva riportato l’Italia ai vertici internazionali, e affidare la squadra a Simone Vanni . Ex campione olimpico e mondiale da atleta, Vanni vanta un’esperienza tecnica importante, avendo guidato la nazionale paralimpica di fioretto ai trionfi di Rio, Tokyo e Parigi . Ora avrà il compito di raccogliere l’eredità di Cerioni e proiettare il fioretto italiano verso nuovi traguardi.

Le parole del Presidente Mazzone

A spiegare la svolta tecnica è stato il presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, che ha sottolineato la necessità di un rinnovamento: "Anzitutto, un grazie doveroso e sentito ai C.t. uscenti, Stefano Cerioni e Nicola Zanotti, per il grande lavoro svolto e i risultati raggiunti nell’ultimo quadriennio. I cambi alla guida del fioretto e della sciabola non rappresentano una bocciatura, ma abbiamo optato per un rinnovamento che possa dare ulteriori stimoli e nuove energie a tutto il movimento". Mazzone ha poi spiegato la decisione di sdoppiare la guida tecnica della sciabola: "Abbiamo analizzato le esigenze delle tre armi e ritenuto utile dedicare un C.t. esclusivo alle squadre di sciabola maschile e femminile. Siamo certi che con Andrea Terenzio e Andrea Aquili il settore potrà crescere ulteriormente".