Odermatt vince il gigante e la Coppa del Mondo

Con una impresa straordinaria lo svizzero Marco Odermatt ha vinto in 2'11"69 il gigante di Palisades Tahoe e contemporaneamente ha conquistato, con ben dieci gare di anticipo sulla fine della stagione, la sua terza coppa del mondo consecutiva. E' aritmeticamente irraggiungibile dal suo unico potenziale avversario, l'austriaco Manuel Feller, oggi solo ottavo. Odermatt ha infatti in classifica 1702 punti contro i 701 di Feller. Sul podio con lo svizzero - in una gara in cui gli italiani hanno deluso - il norvegese Henrik Kristoffersen e l'americano River Radamus. Per Odermatt - ragazzone biondo di 26 anni, sempre allegro e cordiale, quasi il prototipo del campione bello, vincente e positivo - quella di oggi è la 35^ vittoria in carriera e la 10^ stagionale che si aggiungono ad un titolo olimpico e due iridati. Gigantista eccellente - sette vittorie su sette gare in questa stagione - è anche un ottimo super gigantista e discesista. Non a caso guida anche la classifica in tutte queste tre discipline. Deludenti gli azzurri in questo gigante di Palades Tahoe, su pista tracciata nella seconda manche dal tecnico ed ex campione Peter Fill. Il migliore è stato Alex Vinatzer, ma solo 19/o. Ancor più indietro, troppo diretto su alcune porte, il lombardo Filippo Della Vite 22/o, mentre il trentino Luca De Aliprandini è finito fuori per un errore di linea dopo un dosso. Domani nella località della California si chiude con un slalom speciale.