Lo svizzero Marco Odematt con il tempo di 1.05.09 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di coppa del mondo di Aspen , in Colorado , recupero di quello non disputato per il maltempo a Soelden. Dietro di lui il norvegese Alexander Sten Olsen in 1.05.21 e l'altro svizzero Loic Meillard in 1.05.28. Odermatt - che ha gia' vinto con largo anticipo la coppa del mondo- con questa gara puo' vincere anche la coppa di gigante mentre è al comando pure delle classifiche di superG e discesa.

Aspen, Vinatzer ottavo dopo la prima manche

Miglior azzurro -in una gara davvero ad alta quota nella prestigiosa localita' del Colorado, nel cuore delle Montagne Rocciose, con pista dal fondo ben ghiacciato e da un tracciato complicato tra i 2.800 e 2.400 metri di altitudine- è l'altoatesino Alex Vinatzer, ottavo in 1.05.89 dopo una prova precisa e tutta all'attacco. Dietro di lui il trentino Luca de Aliprandini, nono in 1.06.11 . Per l'Italia, fuori per un errore Hannes Zingerle e con Filippo Della Vite che ha saltato una porta dopo un'ottima partenza, dopo i primi 40 atleti al via c'e'poi Giovanni Borsotti al momento diciannovesimo in 1.07.16. Seconda manche alle 21 ora italiana.