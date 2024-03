Slalom Aspen, vince Meillard. Sala 16°

Weekend perfetto per Meillard che dopo i due secondi posti in gigante alle spalle di Odermatt vince per la prima volta in carriera in slalom. Secondo dopo la prima manche, l'elvetico ha chiuso la gara davanti a Strasser e Kristoffersen. Azzurri fuori dalla top 15: Sala 16°, Vinatzer 18°

Loic Meillard spezza il tabù slalom in Coppa del Mondo. L'elvetico ha conquistato la prima vittoria in carriera nella specialità nella gara conclusiva del weekend di Aspen., chiudendo così un weekend da sogno dopo i due secondi posti in gigante alle spalle di Odermatt. Secondo dopo la prima manche, Meillard ha interpretato al meglio la run 2, superando il francese Clement Noel, primo a metà gara, ma uscito di scena nella seconda manche a causa di un'inforcata. Completano il podio il tedesco Linus Strasser (che tiene viva la lotta per la coppa di specialità, lontano 169 punti dal leader Feller) e il norvegese Henrik Kristoffersen. Domenica incolore, invece, per gli azzurri. Il migliore è Tommaso Sala, sedicesimo con otto posizioni perse dopo la prima manche a causa di un errore. Diciottesimo posto, invece, per Alex Vinatzer con otto posizioni recuperate nella seconda manche. Gli uomini torneranno adesso in Europa dopo le due settimane negli Stati Uniti: il prossimo appuntamento sarà a Kranjska Gora (Slovenia) il 9 e 10 marzo con un gigante e uno slalom.