SBX Sierra Nevada, Moioli torna al successo

L’azzurra sfrutta il contatto in vista del traguardo tra le rivali Trespeuch e Bankes e centra il diciottesimo successo individuale in Coppa del Mondo: un primo posto che mancava dal 2022. “Aiutata dalla dea bendata per la caduta delle avversarie ma sono contenta di tornare sul gradino più alto del podio e anche che le due ragazze stiano bene”

Michela Moioli fa festa in Sierra Nevada. L'olimpionica azzurra dello snowboard nella seconda prova SBX della tappa spagnola ha centrato il diciottesimo successo individuale in carriera in Coppa del Mondo: la bergamasca, oro ai Giochi nel 2018, mancava dal gradino più alto del podio di una prova individuale dal gennaio 2022. Sale invece a 20 il bottino complessivo considerando anche le prove a squadre. In finale Moioli ha saputo sfruttare al meglio il contatto che in vista del traguardo ha coinvolto la francese Trespeuch e la britannica Bankes, per prendersi il primo successo stagionale davanti all'australiana Josie Baff, con l'inglese che ha poi saputo tagliare comunque il traguardo per completare il podio.