Gli azzurri qualificati per le Finals

Il regolamento prevede la presenza dei migliori 25 nelle classifiche di specialità, a cui si aggiungono gli atleti con più di 500 punti in classifica generale e i campioni del mondo juniores di ciascuna specialità. Nove in totale gli azzurri qualificati: Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti in gigante, Alex Vinatzer e Tommaso Sala in slalom, Guglielmo Bosca, Dominik Paris e Mattia Casse in supergigante, Dominik Paris, Mattia Casse, Guglielmo Bosca e Max Perathoner (campione del mondo juniores) in supergigante. Florian Schieder, che aveva guadagnato il diritto di gareggiare in discesa, non sarà presente per infortunio.