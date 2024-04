La sciatrice italiana, intervenuta all’AGI, ha fatto il punto sulla sua partecipazione ai Giochi invernali di Milano-Cortina del 2026: "Se mi sento bene, se sono motivata e ho voglia di rischiare, se ho voglia di cercare di spingere, di andare sempre più veloce, continuerò". Tutto dipenderà dalla volontà di mettersi ancora in gioco: "Se mi accorgerò di non avere più voglia o di avere un problema fisico a settembre, a gennaio o a febbraio, smetterò"

Federica Brignone torna a parlare della sua partecipazione a Milano-Cortina 2026. Presente alla 'Festa dell'atleta 2024' a Bolzano del suo gruppo sportivo militare, l’atleta italiana ha spiegato all’AGI la sua idea sulla possibilità di partecipare ai Giochi olimpici invernali del 2026: "Non lo so, sarebbe una bella cosa, ovviamente voglio arrivare come sto adesso, per quello che ho raggiunto nella mia carriera al momento non ho più bisogno di niente. Se mi sento bene – spiega – se sono motivata e ho voglia di rischiare, se ho voglia di cercare di spingere, di andare sempre più veloce, continuerò, se mi accorgerò di non avere più voglia o di avere un problema fisico a settembre, a gennaio o a febbraio, smetterò".