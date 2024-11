Anche Sofia Goggia presente nel paddock del GP Las Vegas. Intervistata da Mara Sangiorgio, la sciatrice ha parlato del suo rientro in pista: "Tornerò a Beaver Creek, il piede è l'ultimo dei miei pensieri". La sciatrice, dopo l'infortunio, tornerà per il weekend americano in discesa e Super-G, fissati il 14 e 15 dicembre, con la possibilità di sfidare Lindsey Vonn: "A Copper la Vonn ha fatto un allenamento di Super-G registrando il miglior tempo, la classe non la perdi"

