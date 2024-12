Lillehammer, Pellegrino terzo nella sprint

Nella sprint di Lillehammer ottima prova per l'azzurro: Federico Pellegrino chiude al terzo posto. Primo il fenomeno norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, secondo posto invece per il connazionale Even Northug

Federico Pellegrino ha ottenuto il terzo gradino del podio nella sprint skating di Lillehammer, pista che piace al poliziotto di Nus e sulla quale si era già espresso con una vittoria nel 2018 e un secondo posto nel 2022. Pellegrino si è piazzato alle spalle di Klaebo e Northug, ma davanti a Jenssen, Chanavat e Holmboe. Per Pellegrino una gara gestita con grande sapienza sin dalle qualificazioni del mattino, nelle quali non ha gettato troppe energie, per avere la massima reattività durante le fasi finali. Quarti e semifinali sono stati superati sempre con qualifica diretta, senza passare dai pericolosi ripescaggi, fino alla finale, nella quale il 34enne campione azzurro è partito controllando Johannes Klaebo, e cercando di mantenersi sui suoi ritmi. Nel finale, il norvegese ha allungato e Pellegrino ha dovuto cedere anche a Even Northug e alla sua forza propulsiva. Il terzo posto, però, assicura al capitano azzurro il 45esimo risultato individuale fra i top tre della carriera e lo rilancia in una stagione che ha già registrato la sua crescita nelle gare distance. "Sono molto soddisfatto, una delle incognite - ha commentato Pellegrino - quando si va avanti con l'età è la velocità, e oggi ho dimostrato a me stesso che sono ancora lì a giocarmela, dietro all'irraggiungibile Klaebo. E' stato un buon riscatto dopo il passaggio a vuoto di venerdì, adesso sono di rientro verso le Alpi, domani non farò la skiathlon e viaggerò direttamente verso Davos, dove cercherò di dare filo da torcere ai nordici sulle nostre piste".