Sarrazin cade sulla Stelvio: via in elicottero

Brutta caduta per il discesista francese durante la seconda prova sulla Stelvio: Sarrazin è volato in aria su un salto a tre quarti, battendo con violenza la schiena e scivolando nelle reti. Portato via cosciente in elicottero ha lamentato forti dolori a un piede

Il campione francese Cipryen Sarrazin è caduto rovinosamente dopo un salto nella seconda prova cronometrata in vista della discesa libera di Coppa del mondo di sci in programma sabato sulla difficile pista Stelvio di Bormio. Il francese, che stava realizzando il miglior tempo ed era stato il più veloce anche giovedì nella prima prova, è letteralmente volato in aria su un salto a tre quarti dei 3.442 metri della Stelvio, in fondo al muro di San Pietro, nel tratto che immette nei curvoni finali che portano al traguardo, battendo con violenza la schiena e scivolando poi nelle reti. L'air bag di protezione si è aperto. Subito sono scattati i soccorsi con l'intervento dell'elicottero, sul quale l'atleta è stato trasportato in ospedale per i necessari controlli, mentre la prova è stata interrotta per circa 25 minuti. Sarrazin è cosciente ed è stato sottoposto ad esami per valutare esattamente le sue condizioni dopo aver lamentato forti dolori a un piede. Nel corso della prova ci sono state altre cadute, come quella dell'azzurro Pietro Zazzi, portato a valle in elicoterro.