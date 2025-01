Sarrazin sarà trasferito a Lione: "Lungo recupero"

Arriva un nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute di Cyprien Sarrazin, lo sciatore protagonista del brutto incidente durante la seconda prova cronometrata della discesa libera sulla Stelvio di Bormio. Operato venerdì sera per la riduzione di un'ematoma intracranico, il francese "è stato dimesso dal reparto di terapia intensiva ed è stato ricoverato in un reparto di degenza" ha informato la federsci francese in un comunicato. "Ora inizia un lungo periodo di recupero e riabilitazione - si legge nella nota - e la durata della sua indisponibilità è al momento indeterminata. Il resto del bilancio medico (dolori al piede e al ginocchio) è molto rassicurante e, nonostante la violenza dell’impatto, non sono state riscontrate altre lesioni". Come spiegato dal dottor Stéphane Bulle, medico della squadra francese di sci alpino, Sarrazin verrà trasferito venerdì 3 gennaio all'ospedale Médipole di Lione, dove verrà ricoverato presso il reparto di neurochirurgia per iniziare la fase di recupero.