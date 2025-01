Tour de Ski, Pellegrino 2° in Val di Fiemme

Splendido Federico Pellegrino, che conquista in rimonta il 2° posto nello skiathlon della Val di Fiemme, in Trentino, penultima tappa del Tour de Ski. Vittoria per il fenomeno norvegese Johannes Klaebo. Domenica 5 gennaio si conclude con la mass start finale in tecnica libera che dal Centro del Fondo di Lago di Tesero risalirà verso il Doss dei Laresi, sull’Alpe Cermis.

Pellegrino 6° in classifica di Coppa del mondo generale

Per Pellegrino si tratta del secondo podio stagionale, dopo il terzo posto nella sprint skating di Lillehammer, il 46esimo complessivo in carriera a livello individuale in Coppa del Mondo, il primo in Val di Fiemme: erano due anni esatti che Chicco non entrava tra i migliori tre in una prova distance, dal terzo posto nell'inseguimento di Oberstdorf, ancora nel Tour de Ski 2023. Il secondo posto permette a Pellegrino di balzare al sesto posto della classifica generale con un ritardo di 2'56 da Klaebo, ma i giochi per il podio restano aperti, con Erik Valnes secondo a 2'18, seguito da Vermeulen (2'29), Moseby (2'29) e dal francese Lapalus (2'44).