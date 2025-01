A 34 anni Federica Brignone è in testa alla Coppa del Mondo di sci e ha chiuso il quarto cerchio della sua carriera, ottenendo nel weekend di St Anton la sua prima vittoria in discesa. La "Tigre" azzurra sa di avere le carte in regola per arrivare fino in fondo alla corsa mondiale, con l'obiettivo di quel quinto cerchio che si chiama Milano-Cortina