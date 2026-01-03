Ridateci il Mondiale, autobiografia di un popolo

Dal 'Mundial' 1982 fino a (si spera) quello del 2026: un viaggio durato più di 40 anni tra felicità, tristezza, rabbia, delusioni, orgoglio e senso di comunità. Perché se le nuove generazioni si identificano forse di più con il tennis o con l'atletica, il Mondiale rimane sempre e comunque una cosa sola: emozione