Alle Olimpiadi invernali del 1936 nessuno fu più forte dei Leoni di ghiaccio

Nicolò Gatti
©Getty

Il primo episodio di "Sottozero, storie dimenticate dei Giochi invernali" - la rubrica di Sky Sport Insider che ci accompagnerà fino all'inizio di Milano-Cortina - racconta le Olimpiadi invernali del 1936, andate in scena in Germania sotto gli occhi di Hitler e fortemente volute da Goebbels. In quei Giochi il torneo di hockey fu ricco di sorprese e vicende degne di nota: dalla presenza nella nazionale tedesca di Rudi Ball, giocatore ebreo, fino alla Gran Bretagna, squadra vincitrice: le storie da ricordare

