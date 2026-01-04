Il primo episodio di "Sottozero, storie dimenticate dei Giochi invernali" - la rubrica di Sky Sport Insider che ci accompagnerà fino all'inizio di Milano-Cortina - racconta le Olimpiadi invernali del 1936, andate in scena in Germania sotto gli occhi di Hitler e fortemente volute da Goebbels. In quei Giochi il torneo di hockey fu ricco di sorprese e vicende degne di nota: dalla presenza nella nazionale tedesca di Rudi Ball, giocatore ebreo, fino alla Gran Bretagna, squadra vincitrice: le storie da ricordare