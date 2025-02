Paris in crescita: 5° nell'ultima prova di discesa

Dominik Paris in ripresa nell'ultima prova cronometrata in vista della discesa libera dei Mondiali di Saalbach: l'azzurro è 5° a 70 centesimi dal sorprendente svedese Monsen, facendo però far segnare i migliori intermedi nel primo e nel quinto settore. "Ho capito come interpretare la pista, ora serve solo andare a fullgas!", ha detto 'Domme'. La gara in programma domenica alle 11.30 in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW.

